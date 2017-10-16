​Делегация из города Покачи примет участие в форуме «Югра многонациональная»

С 10 по 13 ноября в Ханты-Мансийске пройдет региональный форум национального единства «Югра многонациональная». В рамках форума будут проходить соревнования, семинары и мастер-классы, награждения победителей и участников конкурсов различного уровня.

К участию готовится делегация из города Покачи. В ее состав войдут представители общественных национальных объединений, работники сферы культуры, спорта и молодежной политики, представители власти и средств массовой информации.

Сейчас в Покачах проживают представители более чем 50 национальностей. Самая многочисленная группа – русские (48,7 процента), на втором месте украинцы (9,8 процента), на третьем - татары (7,6 процента). Затем идут лезгины, кумыки, башкиры, азербайджанцы, молдаване, чеченцы, белорусы, даргинцы, гагаузы, чуваши, аварцы, немцы, ханты, марийцы,казахи и другие.