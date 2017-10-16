Компания Ротенберга получит контракт на строительство моста с материковой части России на Сахалин

Контракт на строительство моста с материковой части России на Сахалин получит компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников, решение о заключении сделки уже принято, однако официальной объявление будет сделано лишь в следующем году. Отмечается, что сумма подряда может составить 286 млрд рублей. Работу будет контролировать ОАО «РЖД».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакого окончательного решения по поводу Сахалина пока не принято. Аналогично представитель Ротенберга заявил, что ещё рано комментировать участие «Стройгазмонтажа» в проекте.

Ранее, Владимир Путин заявил, что это проект планетарного масштаба, полезный для восстановления единства страны.