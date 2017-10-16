Министерство спорта России утвердило правила киберспорта, которые были подготовлены Федерацией компьютерного спорта России (ФКС), сообщает «ТАСС» со ссылкой на сайт ведомства.

Документ включает в себя требования к технике и инвентарю и положения по проведению соревнований по официально признанным дисциплинам: стратегии реального времени (RTS), боевые арены (MOBA), технические симуляторы и соревновательные головоломки.

Стоит отметить, что принимать участие в турнирах смогут игроки, достигшие возраста 14 лет и старше.

«Документ прекрасный — там описаны варианты действий при дисконнекте, указан срок дисквалификации для читеров (игроков, вводящих коды для нечестной игры), что бывает за передачу аккаунта третьим лицам, а для новых людей в этом спорте (вроде меня) дается подробное разъяснение всех терминов и прописывается регламент соревнований», – прокомментировала новые правила телеведущая Тина Канделаки в своем блоге.

Напомним, ранее президент ФКС России Дмитрий Смит заявил, что есть вероятность включения киберспорта в программу Олимпийских игр.