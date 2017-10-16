Умер актер Дмитрий Марьянов

Накануне, 15 сентября 2017 года ушел из жизни актер Дмитрий Марьянов в возрасте 48 лет, сообщает «ЭХО Москвы».

По предварительной информации, из-за оторвавшегося тромба.

По данным СМИ, актер мог умереть из за того, что скорая якобы отказалась ехать к нему. В связи с чем на станции скорой помощи в подмосковной Лобне состоится проверка Росздравнадзором.

Дмитрий Марьянов стал известен после главной роли в кинофильме "Выше радуги". Он входил в состав труппы театра "Ленком", играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Актер сотрудничал с "Квартетом-И", играл в кино. Марьянов снялся в фильмах "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город".