​Мария Шарапова выиграла свой первый турнир после двухгодичной дисквалификации

Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла турнир в китайской Тяньцзине, призовой фонд которого превышает $425 тыс, сообщают «Извесия».

На соревнованиях девушка одолела представительницу Белоруссии Арину Соболенку в двух сетах — 7:5, 7:6 (10:8). Шарапова вернулась в большой теннис весной этого года, последние два года она не могла принимать участие в соревнованиях из-за двухгодичной дисквалифицикации за употребление мельдония.

Победа в Китае стала для россиянки первой с мая 2015 года, когда спортсменка выиграла теннисный турнир в Риме.