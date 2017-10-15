​Теперь сотрудники ГИБДД могут курить при общении с водителем, снимать его на камеру, устраивать засады и многое другое

С 20 октября вступают в силу новые правила для сотрудников ГИБДД.

В частности стражи порядка на дорогах cмогут останавливать автомобили для проверки в любом месте в соответствии со специальной маршрутной картой, в которой прописано, где конкретно полицейские должны нести службу.

Также сотрудники ГИБДД смогут устраивать легальные засады. Патрульная машина, конечно, должна быть отчетливо видна издалека всем участникам дорожного движения, но если ведется фото- и видеофиксация нарушений, а также на аварийных участках дорог, тогда автомобиль ДПС может быть замаскирован при помощи естественного рельефа в местах с ограниченной видимостью.

Документы инспектору ГИБДД теперь нужно будет показывать без обложки и без «удерживающих устройств», например, цепочек, которыми некоторые водители привязывают свои права.

Сотрудники ГИБДД также получили возможность снимать водителя на камеру, зато водители теперь не имеют права делать также, если полицейский против. А если водитель не послушает инспектора, то может получить штраф за «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

Согласно новому регламенту, инспектор вправе требовать у водителя выйти из автомобиля, а также пересесть в патрульный автомобиль.

Также в новых правилах отсутствует запрет на курение при общении инспектора с водителем.