​Минэкономразвития прогнозирует рост цен на рынке недвижимости

Почти десятилетняя стагнация на рынке недвижимости в России скоро закончится, сообщает «РГ» со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина.

Министр считает, что за последние десять лет доходы населения выросли, а ставки по ипотечным кредитам упали и именно поэтому цены на рынке недвижимости «как минимум будут расти темпами, близкими к инфляции».

При этом Орешкин отметил, что существенного снижения курса рубля не ожидается — ранее названный показатель (63 рубля за доллар к концу этого года) был спрогнозирован при существенном снижении цен на нефть. Однако если серьезных изменений на мировом сырьевом рынке не будет, то и курс не поменяется.