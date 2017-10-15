Глава Следкома России сообщил условия, при которых можно отменить мораторий на смертную казнь

Мораторий на смертную казнь можно отменить лишь по итогам референдума, а применять подобную меру нужно лишь в исключительных случаях, заявил в субботу глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщают РИА Новости.

Бастрыкин на лекции, которую он проводил в Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина, пояснил, что смертную казнь можно было бы применять в исключительных случаях в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления, представляющие повышенную общественную опасность. Однако, глава СК РФ считает, формат, в котором ведомство функционирует сегодня, оптимален.