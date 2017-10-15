​Губернатор Югры приняла участие в приемке благоустроенного двора в Сургуте по адресу Энергетиков, 53

В Сургуте завершается благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов. Сургутские дворы преображаются в рамках приоритетных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Марафон благоустройства». Вчера губернатор Югры Наталья Комарова и глава города Вадим Шувалов приняли участие в общественной приемке территории возле дома № 53 по улице Энергетиков, сообщает Департамент общественных и внешних связей ХМАО – Югры.

Площадь обновленного двора на Энергетиков, 53 составила 6, 4 тысяч квадратных метров. Тут отремонтированы и заасфальтированы проезды, тротуары. Появилась детская площадка с современным резиновым покрытием, спортивная площадка с тренажерами. Оборудована парковка, двор озеленили, установили скамейки и урны.

На все благоустройство потратили порядка 16 миллионов рублей, 2, 4 миллиона из них — деньги собственников квартир, которые он вносили в течение 18 месяцев с начала ремонта.