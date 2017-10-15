​Астрономы: Астероид, пролетевший мимо Земли 12 октября, вернется обратно к 2079 году. Столкновения не избежать

Астероид 2012 ТС4, который мог врезаться в Землю 12 октября, но все же пролетел мимо, вернется к 2079 году. Но в этот раз избежать столкновения не удастся, предупреждают астрономы.

Астероид занимает 13-е место в списке объектов, представляющих угрозу Земле. Не исключено, что он приблизится к планете даже ранее, чем прогнозируют исследователи: космическое тело может пересечь орбиту Земли в 2050 году.

Его удар о поверхность планеты спровоцирует глобальную катастрофу, так как размер объекта достигает размеров многоэтажного дома — диаметр тела порядка 20 метров.