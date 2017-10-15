​Президент назвал совершенствование и модернизацию дорожной сети одним из стратегических приоритетов в России

Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов дорожного хозяйства, подчеркнув их весомый вклад в решении ключевых общенациональных задач, передает «ТАСС» со ссылкой на текст поздравительной телеграммы президента.

В ней глава государства отметил, что совершенствование дорожной сети и ее модернизация — одно из стратегических приоритетов развития страны. Также Путин сообщил, что за последнее время автопарк дорожного хозяйства пополнился передовой спецтехникой и механизмами, благодаря чему значительно сократились сроки ремонта существующих и строительство новых трасс.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в поздравительной телеграмме сообщил, что в стране нужно совершенствовать транспортную инфраструктуру, внедрять современные технологии, активнее применять инновационные материалы, новую дорожную технику.