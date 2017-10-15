О вспышках гепатита А в 20 странах Евросоюза сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте. Ведомство предупреждает туристов, что в Австрии, Англии, Германии, Франции, Италии, Испании и других странах подтверждено 2873 случая заболевания.
В 20 странах Евросоюза зафиксированы вспышки гепатита А
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