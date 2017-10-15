​Вчера в аварии на Аэрофлотской погибли три человека. Очевидцев просят обратиться в дежурную часть ГИБДД

Вчера около 19 часов на улице Аэрофлотская водитель «Киа» 1993 года рождения, по предварительным данным, не справляясь с управлением, выехал через разделительную полосу проезжей части на встречную и допустил столкновение с «Маздой». В результате ДТП три человека погибли на месте происшествия, один госпитализирован в ОБТЦ. По данному факту проводится разбирательство.

Полицейские просят всех очевидцев этой аварии обращаться в дежурную часть ОГИБДД УМВД России по Сургуту по телефонам: 76-10-02,76-10-01, либо в дежурную часть УМВД России по Сургуту по телефонам: 02, 102.