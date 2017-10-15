​Глава Минсельхоза Александр Ткачев рассмешил президента // ВИДЕО

Глава Министерства сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе совещания по вопросам развития сельского хозяйства в Воронеже рассмешил президента Владимира Путина.

Ткачев, приводя пример успешного экспорта свинины из Германии в другие страны (Китай, Индонезия, Япония, Корея и так далее), совершил ошибку, на которую и отреагировал глава государства. Президент поправил министра, отметив, что «Индонезия – это мусульманская страна, свинину не едят». На что Ткачев не растерялся и ответил еще более комично: « Южная Корея, какая разница…»