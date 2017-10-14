ЦБ планирует войти в капитал Бинбанка в течение полугода

Банк России войдет в капитал Бинбанка в течение полугода в течение полугода с момента начала работы временной администрации, сообщает «Коммерсант». В ЦБ отметили, что собственники Бинбанка продолжают сотрудничать с временной администрацией.

«Уменьшение их доли в уставном капитале произойдет после того, как размер уставного капитала будет доведен до 1 рубля с учетом реального размера собственных средств, а также после приобретения Банком России не менее, чем 75% акций банка»,— заявили в ЦБ.

Ранее Банк России утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Бинбанка.

О санации Бинбанка ЦБ объявил 21 сентября. Одним из ее условий была компенсация части проблем банка, которые регулятор предварительно оценивал в 250–350 миллиардов рублей, за счет небанковских активов собственников.