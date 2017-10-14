На юбилее «Сургутнефтегаза» были губернаторы тюменской «матрешки»

Губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала присутствовали в Сургуте на праздничных мероприятия, посвященные 40-летнему юбилею Сургутнефтегаза, сообщает Znak.com. Торжественные мероприятия прошли во дворце искусств «Нефтяник».

Известно, что в рамках празднования состоялись как официальные мероприятия, так и мероприятия закрытого типа. В частности, банкет, на который были приглашены министры, губернаторы и бизнес-партнеры компании. В пресс-службах Владимира Якушева, Натальи Комаровой и Дмитрия Кобылкина подтвердили, что губернаторы лично прибыли поздравить гендиректора Сургутнефтегаза Владимира Богданова.