С Байконура стартовал корабль «Прогресс» с грузом для МКС

Космический "транспортник" "Прогресс МС-07" со второй попытки стартовал с "Байконура", сообщает Интерфакс.

Кораблю "Прогресс МС-07" предстоит доставить на МКС более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Ранее сообщалось, что запланированный на четверг пуск космического грузовика "Прогресс МС-07" к МКС на ракете "Союз-2.1а" перенесен на резервную дату - 14 октября. "Прогресс МС-07" планировалось впервые в истории пристыковать к станции всего через три часа после старта за счет полета по двухвитковой схеме. Технологию, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли, планируется отработать на грузовых кораблях, а затем применить и на пилотируемых "Союзах МС". Традиционной считается двухсуточная схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что запуск ракеты-носителя "Союз 2.1а", которая должна была вывести на орбиту космический грузовой корабль "Прогресс МС-07", был отложен в четверг в связи со срабатыванием автоматики.