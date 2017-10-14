В Югре спасли севший на мель теплоход

В Югре в Березовском районе пассажирский теплоход «Метеор-134», ранее севший на мель, был снят с мелководья, сообщает Газета.ру.

По словам источника в экстренных службах региона, судно, на борту которого находились более 20 пассажиров, шло из Салехарда в Березово.

«По предварительным данным, в нескольких сотнях метров от берега, по неустановленной пока причине, оно село на мель, в результате незначительные травмы получили два человека», — сообщает он.

Пассажиры были доставлены в пункт назначения другим судном.