Трамп пригрозил выйти из ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил о готовности вывести США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в любой момент, сообщает Интерфакс.

"Конгресс уже начал прорабатывать эти проблемы, ключевые лица в сенате и палате представителей разрабатывают поправки к закону "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном, чтобы усилить давление и предотвратить разработку Ираном межконтинентальной баллистической ракеты", - заявил американский президент.

В случае если мы с Конгрессом и союзниками не сможем разработать решение, тогда соглашение будет расторгнуто, - сказал Трамп. Американский президент подчеркнул, что соглашение по атому с Ираном содержит множество недочетов, которые следует попытаться ликвидировать.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможный выход США из сделки по иранской ядерной проблеме приведет к негативным последствиям.

"Подобные действия однозначно нанесут вред атмосфере предсказуемости, безопасности, стабильности и нераспространению во всем мире. Это способно серьезно усугубить ситуацию вокруг иранского ядерного досье", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"Россия будет последовательно продолжать позицию, которая неоднократно формулировалась президентом Путиным, направленную на то, чтобы обеспечить все-таки режим решения этой проблемы, режим урегулирования иранского ядерного досье и режим, который позволит нам предотвратить расползание ядерного оружия", - отметил пресс-секретарь президента.