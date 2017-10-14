Режиссер Юрий Быков объявил об уходе из кино. Всему виной сериал на Первом канале

Российский режиссер Юрий Быков закончит карьеру в кино, сообщает Lenta.ru. Об этом он объявил на своей странице во «ВКонтакте» в пятницу, 13 октября.

«Я слабый, сомневающийся человек, чья мягкость и дезориентированность в моменте привела к тому, что лучшие умы страны от меня окончательно отвернулись. Я не могу сказать, что я не понимал, на что иду, но, видимо, до конца не осознавал, насколько непростительно быть недостаточно точным, честным и аккуратным с темой в сериале "Спящие". Сотни честных людей пострадали от режима и произвола власти, которую я пытался защитить в этом сериале», — написал он.

Он добавил, что пытался «внести свой вклад против "оранжевой революции" в стране, основанной на патриотизме», однако это оказалось «архаичной целью». По его мнению, люди все-таки должны протестовать и добиваться справедливости.

«Боюсь, что после совершенного я больше не могу быть публичной фигурой и объектом следования. Мне придется уйти надолго в тень и даже не для того, чтобы мои преступления забыли, а для того, чтобы не раздражать собой окружающий мир и тем более не сбивать с толку людей, которые действительно хотят верить в то, что что-то возможно изменить», — отметил Быков.

Премьера сериала «Спящие» состоялась 1 октября. Согласно аннотации, «действие проиcходит в Москве в июне 2013 года накануне больших геополитических событий и потрясений, которые в результате изменят дальнейшую жизнь мира».