В Белоярском районе продолжают создавать комфортную городскую среду

Реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципалитета обсудили в ходе выездного заседания.
Реализация проекта ведется по двум направлениям – общественные и дворовые зоны. В проект на 2017 год вошли три «точки»: это второй этап благоустройства Набережной в Белоярском и обустройство площади в селе Казым (с установкой мемориала воинам Великой Отечественной войны), а также один из дворов в микрорайоне Мирный.
Зачем же Сергей Глинских ходил в администрацию? Узнаем 15 января в 11.00