На портале «Открытый регион – Югра» открылся раздел о геральдике

Новый раздел «Все о геральдике» появился на портале «Открытый регион – Югра». Он представляет собой «портфель» знаний о геральдике от информационных материалов и новостей до видеолекций в рамках просветительской программы «Многовековая Югра».

В разделе собрана все последняя информация, связанная с разработкой нового герба округа. Раздел «Все о геральдике» создан для того, чтобы как можно больше югорчан прикоснулось к историческому наследию региона.