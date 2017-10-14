В Югре подано рекордное количество заявок в фонд президентских грантов

Югра подала рекордное количество заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов на предоставление грантов некоммерческим неправительственным организациям, сообщает центр «Открытый регион».

От Югры на финансовую поддержку претендуют 198 проектов. Почти столько же было подано на первый конкурс 2017 года.

«Более 300 проектов за один год – это абсолютный рекорд за все годы участия наших организаций в конкурсе президентских грантов. В принципе, мы побеждаем каждый год, но число победителей и суммы растут. Только за первый конкурс этого года югорские НКО привлекли более 9 миллионов рублей. Надеемся, что при таком количестве участников мы увеличим эту сумму», - подчеркнул заместитель начальника управления по обеспечению гражданских инициатив окружного департамента общественных и внешних связей Яков Самохвалов.

Напомним, что в 2015 году от Югры было заявлено менее 40 проектов, а в прошлом году чуть более 70.

Победители первого конкурса президентских грантов 2017 года были определены в июле: финансирование на общую сумму 2,25 миллиарда рублей выделено на реализацию 970 проектов. Среди них 12 социальных проектов Югры.