В Белоярском продолжается ремонт дорог

В шестом микрорайоне Белоярского стартовала реконструкция участка автомобильной дороги, дорожники уже демонтировали плиты.
В этом году планируется полностью подготовить основание под будущую дорогу. Укладка асфальто-бетонного покрытия запланировано уже на следующий год. Подрядчикам также предстоит привести в норму и системы водоводов, сетей электро- и газоснабжения.
Сегодня запланирована работа на одном участке протяженностью чуть более 1,1 тысячи метров. Он соединит оба въезда в частную застройку с базой «Белая горка».
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