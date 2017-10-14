В Белоярском продолжается ремонт дорог

В шестом микрорайоне Белоярского стартовала реконструкция участка автомобильной дороги, дорожники уже демонтировали плиты.

В этом году планируется полностью подготовить основание под будущую дорогу. Укладка асфальто-бетонного покрытия запланировано уже на следующий год. Подрядчикам также предстоит привести в норму и системы водоводов, сетей электро- и газоснабжения.

Сегодня запланирована работа на одном участке протяженностью чуть более 1,1 тысячи метров. Он соединит оба въезда в частную застройку с базой «Белая горка».