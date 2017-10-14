ГРЭС-2 провела мероприятие в школе №19, приуроченное к рекордной выработке электроэнергии

В школе №19, подшефной ГРЭС-2, прошло мероприятие «Энергичные школьники», которую энергетики посвятили предстоящей дате, а также поздравили школу с юбилеем. Для учащихся организаторы провели конкурсы, мастер-классы, световое шоу и дискотеку.

Посещение школы прошло в рамках цикла мероприятий, приуроченных к предстоящей выработке триллиона киловатчас энергии. Это сделает Сургутскую ГРЭС-2 первой гидроэлектростанцией в стране с таким объемом выработки.

Представители «Молодежного объединения Сургутской ГРЭС-2» провели игру, в которой рассказали про станцию, и освежили ребятам знания школьного курса. Дискотека чередовались конкурсами на знание основных физических понятий, связанных с электричеством, а также мастер-классами по танцам.