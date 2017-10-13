Путин сделает важное заявление на Валдайском форуме

Президент России Владимир Путин готовит «очень важное» выступление для пленарного заседания Валдайского форума, который пройдет на следующей неделе, сообщает «Коммерсант». Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сейчас президент «как раз работает над своим выступлением».

Чему будет посвящена речь Владимира Путина, Песков не уточнил. Представитель Кремля сказал лишь, что выступление будет «традиционно интересным».

В сентябре источники «Коммерсанта» в Кремле рассказали о планах провести несколько публичных мероприятий с участием Владимира Путина, которые будут предшествовать объявлению о его выдвижении на новый президентский срок. При этом, само объявление, которое также пройдет в ходе публичного мероприятия, намечено на ноябрь.