​Ученые: викинги, возможно, придерживались некоторых мусульманских традиций

Шведские специалисты нашли следы мусульманских артефактов в захоронениях викингов. Предположительно, похоронные обряды древних скандинавских воинов могли осуществляться под воздействием исламских обычаев, сообщают «Вести».
К такому выводу ученые пришли после того, как в двух отдельных захоронениях IX-X веков обнаружили куски ткани, на которых было вышито имя Аллаха, а также зятя пророка Мухаммеда — Али. Надписи выполнены куфическим письмом – одним из старейших видов арабского письма. Причем куски ткани с надписями оказались вплетены в традиционную одежду викингов, а значит не были обычными трофеями или приобретенными товарами.
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