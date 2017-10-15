​Gucci отказался от натурального меха

Знаменитый итальянский дом моды Gucci со следующего года перестанет использовать натуральный мех в своих изделиях, чтобы улучшить ситуацию с окружающей средой и животными, и вступит во Всемирный альянс против использования меха.

Уже в коллекции весна-лето 2018 года вместо настоящего меха норок, волков, лис и кроликов будут использованы искусственные материалы.

Кстати, ранее от использования натурального меха отказались Armani, Calvin Klein, Ralph Lauren, Hugo Boss, Vivienne Westwood.