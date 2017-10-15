Изменения климата могут спровоцировать вспышки малярии, лихорадок и иных инфекционных болезней

Группа ученых из Университета Колорадо (University of Colorado) считают, что изменения климата могут повлечь за собой не только природные катастрофы, но и стать причиной вспышек инфекционных заболеваний — малярии, вируса Зика или лихорадки денге.

Ведущий автор исследования Сесилия Соренсен пояснила, что изменение климата — большая угроза человеческому здоровью, так как это может «вскрыть» и усилить эффект недочетов в социально-политической и экологической обстановке в определенном регионе.