​Спасибо, что живой. В Сеть выложили видео последнего шоу с солистом Linkin Park

В интернете появился выпуск шоу Carpool Karaoke («Караоке в машине» — популярное американское ТВ-шоу) с солистом Linkin Park Честером Беннингтоном. Его сняли всего за шесть дней до самоубийства рок-музыканта. Видео опубликовано на странице группы в Facebook.

Сообщается, что шоу выложено с разрешения семьи Беннингтона и членов группы. Известно, что после смерти Беннингтона создатель передачи Джеймс Корден заявил, что решение о публикации материалов будет за семьей музыканта. И 5 октября вдова Талинда Беннингтон сообщила, что видео все-таки будет выпущено.

В кадре музыкант кажется счастливым, постоянно шутит. Ведущим шоу выступил актер Кен Джонг. В числе исполненных в выпуске песен: «Numb» «In the End» и «Talking to Myself» Linkin Park, «Hey Ya» Outkast и Sweet Home Alabama (Lynyrd Skynyrd).