Путин попросил правительство выделить на сельское хозяйство 20 млрд рублей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство поддержит сельское хозяйство, сообщают «Ведомости».

На сельское хозяйство выделили дополнительные 20 млрд рублей. «Я просил правительство увеличить расходы на поддержку сельского хозяйства плюсом к тому, что было ранее заложено в бюджет, 20 млрд руб. Правительство это поручение исполнило, в бюджет 2018 г. эти деньги заложат», — сказал Путин.

«Их нужно будет направить на решение двух задач: продолжить субсидирование ставок банковского кредитования и субсидировать тарифы на перевозку зерна по железной дороге», — добавил президент.