СМИ сообщают о мошенничестве при поставке пайков Росгвардии. Ущерб оценен в сотни миллионов рублей

МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве при поставке пайков Росгвардии, сообщает «Meduza» со ссылкйо на РБК.

По предположениям в мошеннической схеме были задействованы более 10 человек. Источники заявляют, что поставщиками пайков выступали Барышский мясокомбинат (БМК) и компания-посредник «Оборонпродкомплект».

Собеседники РБК отметили, что дело состоит из двух эпизодов. Таким образом, первый эпизод ксается мошенничества при поставке в 2015 году пайков для внутренних войск МВД. Ущерб бюджету оценили в 98 миллионов рублей. Во втором эпизоде, по словам источников, речь идет о мошенничестве при поставках пайков для Минобороны на сумму не менее 122 миллионов рублей.

Пресс-служба МВД подтвердила факт возбуждения уголовного дела.