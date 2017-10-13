​Мошенники обкрадывают держателей банковских карт через Viber

Специалисты Hi-Tech Mail.ru обнаружили новую схему кражи средств с банковской карты с использованием мессенджера Viber и телефонных звонков, сообщают «Ведомости».

Схема такова: мошенники отправляют пользователям через Viber сообщения о том, что с их карты в течение суток будет списана сумма за покупку, которую пользователи не совершали, и предлагают позвонить в службу финансовой безопасности банка, в случае ошибочной операции.

Во время звонка злоумышленники стараются получить данные банковской карты, просят назвать номер и код с оборотной стороны пластика. Чаще всего такая схема развода используется в отношении клиентов Сбербанка и «ВТБ 24».