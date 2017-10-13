​Вернись, мы всё простим! Блудную «Матильду» возвращают в кинотеатры

Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» решила не отказываться от проката фильма Алексея Учителя «Матильда», сообщает gazeta.ru



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Прокатчики заявили о том, что смене позиций руководства поспособствовала «активная работа правоохранительных органов и предпринятые полицией меры по обеспечению безопасности на показах картины».

Кроме того, по словам представителя киносети, «Синема парк» и «Формула кино» перестали получать письма с угрозами, передает RNS.

В этих кинотеатрах «Матильда» выйдет одновременно с ее запуском в широкий российский прокат — 26 октября.

Напомним, что ранее объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» была вынуждена отказаться от демонстрации картины Алексея Учителя, сославшись на недостаточность мер безопасности в отношении зрителей.