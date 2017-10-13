В России хотят ввести уголовную ответственность с 12 лет

В Госдуме готовятся изменения в УК РФ, предусматривающие снижение возраста уголовной ответственности за особо тяжкие преступления до 12 лет, передает «РГ». Автор законопроекта — первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев.

Поправки хотят внести в часть 2 статьи 20 УК РФ «Возраст, с которого наступает уголовная ответственность». Уголовную ответственность с 12 лет предлагается ввести за убийство, совершенное с особой жестокостью, насильственные действия сексуального характера, а также тяжкие преступления террористического характера.