В России хотят ввести уголовную ответственность с 12 лет

В Госдуме готовятся изменения в УК РФ, предусматривающие снижение возраста уголовной ответственности за особо тяжкие преступления до 12 лет, передает «РГ». Автор законопроекта — первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев.
Поправки хотят внести в часть 2 статьи 20 УК РФ «Возраст, с которого наступает уголовная ответственность». Уголовную ответственность с 12 лет предлагается ввести за убийство, совершенное с особой жестокостью, насильственные действия сексуального характера, а также тяжкие преступления террористического характера.
Налоги за прошлый год: куда и когда бежать с кошельком? Замначальника ИФНС России по Сургуту Наталья Сенчишин // ONLINE 26 октября в 15.00