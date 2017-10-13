​Сургутские коммунальщики за три дня поймали 30 бродячих животных. Можно приехать и забрать их // СПИСОК

С 10 по 12 октября сургутские коммунальщики поймали 30 бродячих животных. Сейчас они содержатся в вольерах СГМУ «Коммунальное предприятие» на ул. Производственной, 14. Забирать их можно там с 8.00 до 16.00 в будние дни. Посмотрите таблицу ниже, если вы потеряли своего питомца примерно в том районе и в тот день, то, может быть, вы сможете его забрать в понедельник.