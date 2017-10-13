​В топ-500 лучших работодателей мира пробрались четыре российские компании, и там нет ни Яндекса, ни Сбербанка. Так кто же?

Журнал Forbes составил рейтинг из топ-500 лучших работодателей мира. Рейтинг возглавила головная компания Google – Alphabet, где работает 75 тысяч человек, пишут «Ведомости». На втором месте – Microsoft, который осчастливил работой у себя 124 тысячи человек. Замыкает тройку лидеров малоизвестная Japan Exchange Group, где работает «всего» 1100 человек. Далее в десятке: знаменитый Apple, американские нефтяники Noble Energy, немецкие автомобилисты Daimler, еще одни нефтяники из США Williams, IBM и другие.

Из России в этот рейтинг попали всего четыре компании, и среди них не оказались находящиеся у всех на слуху продвинутые Яндекс или Сбербанк. Итак, на 214 месте (и на первом месте в России по версии Forbes) расположился Магнитогорский металлургический комбинат, где работают 59 тысяч человек. Второй работодатель в России и 466-й в мире – Московская биржа, где трудятся более 1600 человек. Очень рядом, на 468 месте, находится химический холдинг «Фосагро» и его почти 24 000 счастливчиков-работников. И замыкает список российских компаний – банк ВТБ, где занято более 90 тысяч человек.