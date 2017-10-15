В Нижневартовске 4 ноября пройдет гражданский форум «НКО Нижневартовска: потенциал стабильности и развития города»

Пятый Гражданский форум «НКО Нижневартовска: потенциал стабильности и развития города» состоится 4 ноября. Его проводят для того, чтобы повысить эффективность участия граждан в социально-экономическом развитии Нижневартовска при помощи объединения ресурсов НКО, бизнеса, различных инициативных групп и власти.

Участие в мероприятии могут принять представители общественных объединений, НКО и предприниматели, ведущие деятельность в сфере соцуслуг, для этого им необходимо до 1 ноября направить заявку в управление по социальной и молодежной политике администрации города по адресу: улица Маршала Жукова, 38-А (кабинет № 26) или по электронной почте: usmp@n-vartovsk.ru, телефон 27-25-20.

В рамках форума участники будут награждены почетными дипломами администрации города «Общественное признание».