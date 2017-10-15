​В поселке Зайцева Речка Нижневартовского района благоустраивают сквер

В поселке Зайцева Речка Нижневартовского района продолжаются работы по благоустройству сквера у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам.
Работы ведутся в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по программе «Марафон благоустройства поселений». На текущий момент в сквере выложены тротуарные дорожки, установлены уличные фонари.
Работы по благоустройству ведутся и в других поселениях района — в Ваховске, Ларьяке, Покуре и Новоаганске вскоре будут установлены детские и спортивные площадки.
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