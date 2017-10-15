В Нягани до 25 октября будет закончены строительные работы автомагистрали

В Нягани завершается строительство порядка 600 метров автомагистрали с бордюрами и тротуаром по шестому проезду, сообщает служба информации ОТРК «Югра».

На ремонтируемом участке располагается ряд федеральных структур, а также 16 предприятий и организаций. Для завершения общего благоустройства улицы всем им необходимо выполнить работу по обустройству съездов с магистрали к территориям своих объектов.

В строительство дороги вложено 15 миллионов рублей бюджетных средств, работы должны быть окончены до 25 октября текущего года.