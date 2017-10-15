В Югре стартовал прием заявок от социально ориентированных НКО на получение грантов

Социально ориентированные некоммерческие организации округа получат 16 миллионов рублей на свои социальные проекты. Сейчас департамент общественных и внешних связей Югры принимает заявки на предоставление субсидий в 2017 году.

На конкурс отбираются проекты, направленные на поддержку материнства и детства, повышение уровня и качества жизни граждан старшего поколения, профилактику социального сиротства, развитие инфраструктуры сектора СО НКО, повышение уровня правосознания граждан и многое другое. Стоит отметить, что югорский перечень направлений деятельности для реализации проектов, имеющих право на государственную поддержку, значительно шире федерального — практически любая СО НКО может заявиться на грант.

Заявки принимаются до 3 ноября 2017 года. Необходимые формы документов размещены на сайте департамента и портале гражданского общества Югры «Югражданин.рф». Получить консультацию по вопросу участия в конкурсе грантов можно по телефонам: +7 (3467) 356-748, 331-830.