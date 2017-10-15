В столице Югры проходит конкурс детских рисунков на тему: «Я выбираю Президента!»

Участники творческого состязания — ученики городских школ. По задумке организаторов конкурс поспособствует повышению правовой культуры будущих избирателей и напомнит их родителям о том, что не за горами президентские выборы.

Детские рисунки будут выставлены в образовательных организациях города. Авторы лучших работ будут награждены.

Заявки на участие принимаются Территориальной избирательной комиссией Ханты-Мансийска до 10 декабря с приложением работ и их электронной копии в виде файла JPG, JPEG, объемом не более 5 Мб. Адрес: улица Свердлова 11, 3-й этаж, e-mail: tikxm@mail.ru