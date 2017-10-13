​Сургут готовится к зимнему коллапсу. Ни один снежный полигон в городе не соответствует требованиям закона

Во время заседания комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию, который проходит в эти минуты в думе Сургута, стало известно, что ни один снежный полигон в городе не соответствует требованиям законодательства. Согласно проверке, проведенной депутатами, складирование снега на шести предполагаемых полигонах невозможно.

«Дело не только в том, что, сгружая в эти места снег, мы нарушаем природоохранное законодательства, но еще есть и технические трудности. Подрядчики просто могут отказаться сбрасывать там снег из-за того, что грузовые автомобили не могут проехать к этим полигонам. Если говорить прямо — город к снегу не готов», — сообщил депутат Игорь Бруслиновский.

Вторил ему и председатель комитета комитета Виктор Пономарев: «У нас, с одной стороны, проектов полигонов стало больше, в том числе и частных, но ни один из них по какой-то причине не готов. Может быть администрации уже самой построить полигон? Потому что сейчас у нас со снежными полигонами просто катастрофа».

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