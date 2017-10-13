​8 типичных финансовых ошибок, и как их избежать

В жизни все совершают ошибки. Но они особенно болезненны, когда стоят вам с трудом заработанных денег.

Вот восемь самых распространенных финансовых ошибок и способы, как их избежать.

№1. Покупка в кредит дешевеющих активов

Проблема: Ваш кредит теряет смысл, если он взят без толку. Не стоит брать в долг для покупки обесценивающихся активов – тех товаров, которые после приобретения только падают в цене. К ним относятся, например, машины, которые со временем только дешевеют, техника, различные гаджеты и большинство других товаров, покупка которых в кредит только увеличит ваши потери.

Как этого избежать: Заемные деньги стоит вкладывать в товары, которые со временем обычно увеличивают стоимость, покрывая тем самым издержки на обслуживание займа. Например, это может быть недвижимость, образование и, возможно, бизнес. Что такие вложения «окупятся, конечно, никто не гарантирует, но это инвестиции в «светлое будущее», а не пустая трата денег на удовлетворение текущих желаний.

№2. Покупка нового автомобиля

Проблема: Выехав за ворота автосалона на новенькой машине, мало кто задумывается о том факте, что покупка уже начала дешеветь. Нужно признать, что приобретение новой машины - неудачная инвестиция, если, конечно, не говорить о раритете. Как только, вы покинули автосалон, ваш железный конь теряет в цене 10-15% из-за приставки «Б/У». И каждый следующий год стоимость машины будет снижаться как минимум на 10%.

Как этого избежать: Учитесь искать выгодные предложения. Заключить хорошую сделку – это искусство. Вам придется потратить время, но когда вы найдете достойный вариант подержанного авто, то получите не только финансовую выгоду, но и моральное удовлетворение.

№3. Копить деньги, будучи в долгах

Проблема: Сбережения обеспечивают ощущение безопасности, позволяют спокойно спать по ночам и не бояться наступления «черного дня». Но если доход от ваших накоплений не покрывает процентов по вашим кредитам, совокупно вы несете лишь расходы.

Как этого избежать: Сделайте своей приоритетной целью – выплату долга по кредитам. Если же вы не спите по ночам из-за неуверенности в завтрашнем дне, и вам просто необходима «подушка безопасности», то пустите сбережения с самой низкой доходностью для погашения кредита с самым высоким процентом.

№4. Переплата за бренд

Проблема: Очень часто громкое имя на этикетке стоит немалых дополнительных затрат. Это касается не только люксовых марок одежды, но и других товаров. К примеру, лекарственный препарат, производимый непосредственно его разработчиком, всегда дороже дженериков - аналогичных по составу средств, но выпущенный по лицензии другими фармацевтическими фирмами.

Как этого избежать: Не оплачивайте рекламу популярного бренда. У многих популярных товаров – лекарств, чистящих и гигиенических средств, бытовой техники есть более дешевые и ничем не уступающие альтернативы. Не стоит лишать себя особо полюбившихся товаров, но во многих случаях стоит задуматься, за что именно вы платите.

№5. Неаккуратное погашение кредитов

Проблема: Хотя хорошая кредитная история не так важна в России, как, например, в США, она все же играет немаловажную роль при получении последующих займов. Если хотите, чтобы банк выдал вам кредит на более выгодных условиях, подтвердите информацию о своих финансовых возможностях и репутацию исправного плательщика. Тем не менее, многие пренебрегают своими обязательствами. Внося только минимальные платежи по кредитам и нарушая оговоренные сроки, вы не только увеличиваете затраты на обслуживание займа, но и снижаете возможность получения хороших условий кредитования в дальнейшем.

Как этого избежать: Выберете время и изучите свои кредитные договоры. Какие штрафы предусмотрены в случае просрочки, сколько теряете, оплачивая только минимальные платежи, составьте точный график приемлемых выплат и действуйте.

№6. Не просить скидку

Проблема: Когда дело касается крупных расходов, указанная изначально стоимость не должна быть той ценой, которую вы в итоге заплатите. Это касается и покупки техники, недвижимости, автомобиля и много другого.

Как этого избежать: Всегда добивайтесь более выгодных условий. Почти каждый автосалон готов дать скидку при покупке определённой модели или при выполнении определенных условий оплаты, каждый риелтор может немного скинуть - практически всегда есть возможность получить более выгодное предложение. Просто научитесь торговаться.

№7. Платить за то, что можно сделать самому

Проблема: В современном мире существует большое количество услуг, которые могут облегчить нам жизнь. Чтобы подобрать обстановку для квартиры, многие обращаются к дизайнерам, чтобы покрасить стены или поклеить обои - к рабочим, квартиру поможет убрать клининговая служба, разведением растений на дачном участке займется садовод, и даже чтобы вбить гвоздь, не нужен уже молоток. Но стоит ли все это ваших денег?

Как этого избежать: Попробуйте сэкономить и выполнить некоторые задачи самостоятельно. Вполне возможно это не отнимет у вас много времени, а даже принесет удовольствие.

№ 8. Забыть о налоговых льготах

Проблема: Государство предлагает гражданам множество налоговых послаблений, но многие даже не в курсе, что они существуют и не стремятся изучить возможности получения льгот. Например, в России вы можете получить налоговый вычет, оплачивая образование и обучение, действуют имущественные вычеты при покупке жилья и продаже имущества. Множество возможностей «сэкономить» на налогах предлагает государство для инвесторов на фондовом рынке.

Как этого избежать: Изучите «налоговый вопрос». Не стоит думать, что налоги - это очень сложно. Изучение материала, безусловно, займет время, но сейчас множество ресурсов, которые доходчиво объяснят «как» и «сколько».