​Михаил Селюков побывал с рабочей поездкой в Сургуте и Сургутском районе

Депутат Тюменской областной Думы (фракция ЛДПР) Михаил Селюков в рамках работы в избирательном округе провел прием граждан по личным вопросам в г.Сургуте и Сургутском районе. Проблемы, озвученные в обращениях, разнообразны. Это и переселение из ветхого и аварийного жилья, строительство дорог, переселение жителей Югры на юг Тюменской области и многие другие.

Ветхое и аварийное жилье остается животрепещущей темой для Сургутского района. Активисты одного из аварийных домов поселка Солнечный рассказали, что их дом находится в ужасном состоянии, готов вот-вот обрушиться. Если в 2001 году он числился в очереди на расселение под номером 6, то спустя некоторое время стал 59-м, и до сих пор не расселен. Более того, сроки расселения постоянно переносятся. Жители уже просто в отчаянии потому, что жить в таких условиях просто опасно. Но в своих обращениях люди не только жалуются, что их ни переселяют, но и интересуются ситуацией в целом: что конкретно власти предпринимают, как привлекаются застройщики, какие этапы и сроки реализации программы.

«В поселке Солнечный программа по переселению из аварийного и ветхого жилья постепенно реализуется, хотя и не теми темпами, как того хотелось бы жителям, - отметил Михаил Селюков. – Да, сейчас в аварийных, фенольных помещениях много людей, проживших в этих домах всю свою жизнь, принимавшие непосредственное участие в развитии нашего региона. Но много и таких, кто купил такое жилье за бесценок 5-6 лет назад в надежде в скором времени получить хорошую квартиру в капитальном доме за счет государства. А сейчас они жалуются на условия проживания. Но вы же сами добровольно купили такую квартиру, и на момент покупки ее состояние было не намного лучше нынешнего. На что жалуетесь? Знали же что покупали! При этом у многих из них под окнами стоят машины стоимостью 1-2 миллиона. При предоставлении бесплатных квартир можно учитывать и срок проживания, и наличие и стоимость автомобиля в собственности. Это позволит уменьшить нагрузку на бюджет и тогда, возможно, процесс пойдет быстрее».

Один из горожан задал вопрос, будет ли построена дорога Сургут-Томск. Если зимой можно проехать по зимнику, то летом, чтобы попасть из Сургута в Томск и обратно приходится делать большой крюк. В процессе беседы выяснилось, что речь идет об участке, расположенном на территории Томской области. «У меня, как депутата Тюменской областной Думы, нет полномочий на территории другого региона, - пояснил Михаил Селюков. – Но депутаты от ЛДПР ведут совместную работу на различных уровнях: муниципальном, окружном, областном, федеративном. Поэтому у нас есть возможность через представителей в Государственной Думе отрабатывать подобные обращения.»

По результатам всех обращений граждан были даны разъяснения и подготовлены депутатские запросы, которые будут направлены в соответствующие инстанции.

Также в рамках работы в избирательном округе Михаил Викторович провел встречу с главой поселка Солнечный Сургутского района Игорем Викторовичем Наумовым, на которой также поднял вопрос переселения из аварийного и ветхого жилья. Игорь Викторович рассказал, что программа разработана и реализовывается. На территории поселка строятся новые дома, и уже расселено 13 аварийных домов.

«Мы живем в богатом регионе, и возможности для улучшения жилищных условий наших граждан есть. Необходимо активизировать работу в этом направлении», - отметил Михаил Селюков.