15 октября в Сургуте пройдет акция «Читаем Лермонтова на улице Лермонтова»

Акцию «Читаем Лермонтова на улице Лермонтова» проведет в воскресенье, в день рождения великого поэта сургутская библиотека № 30.

В роли ведущего праздника выступит библиотечный робот Эврика. Она познакомит гостей с малоизвестными фактами из жизни и творчества Михаила Юрьевича Лермонтова, прочтет самые известные стихи поэта, проведет конкурсы и викторины.

Детей ожидают литературный квест «По следам великого поэта», поэтический слэм «Lermontov-дуэль», а также мастер-класс «Мой парус».