Сегодня в Сургуте пройдет международный турнир по смешанным боевым единоборствам. Как получить бесплатный билет?

Международный турнир по смешанным боевым единоборствам «FIGHT NIGHTS GLOBAL 77» состоится сегодня в Сургуте.

Начало спортивного мероприятия в СОК «Энергетик» в 19 часов. До 23.30 пройдут 10 боев. На турнире будут присутствовать именитые самбисты, боксеры: Виталий Минаков, Сергей Харитонов, Владимир Минее́в, Али Багаутинов, Расу́л Мирза́ев, Камил Гаджиев.

Вход на турнир по пригласительным билетам, которые, кстати, можно будет бесплатно получить на входе № 3 в СОК «Энергетик» с 17:00 до 18:30 часов.