В Сургуте откроется новый универсальный зал единоборств

Новый универсальный зал единоборств откроется завтра в Сургуте по ул. 50 лет ВЛКСМ 9А.

Проект строительства спортивного сооружения осуществлен СурГУ при поддержке частного бизнеса. Как сообщается на сайте городской администрации, зал единоборств отвечает всем требованиям безопасности занимающихся и включает в себя: мягкую матовую зону, восьмиугольник, классический ринг, зону кроссфита и зону для отработки техники ударов. В зале есть 3 раздевалки и душевые комнаты с санузлами.

Ожидается, что в церемонии открытия нового зала единоборств примут участие руководители Администрации города, СурГУ, звезды смешанных единоборств: чемпион Мировой версии W5 Гран-при Реванш в тяжелом весе Сергей Харитонов, чемпион мира по боевому самбо Расул Мирзаев, четырехкратный чемпион мира в весе свыше 100 кг Виталий Минаков и многие другие.