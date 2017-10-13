​Тюменская область налаживает работу с Японией. Из страны восходящего солнца прибыла целая делегация дипломатов и бизнесменов

В четверг, 12 октября, губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел официальную встречу с послом Японии в России Тоёхиса Кодзуки. Тот приехал в регион вместе со своими соотечественниками-бизнесменами и дипломатами для налаживания деловых контактов. Как сообщает пресс-служба губернатора, японская делегация впервые побывала в Тюменской области еще в 2013 году.

Владимир Якушев рассказал дипломату о том, как регион продвинулся вперед с момента его последнего визита: «Мы активно двигаемся с точки зрения развития инвестиций и объемов промышленности, в социальной инфраструктуре, в вопросе здравоохранения, развиваем государственно-частное партнерство. Считаю, что за инвестициями будущее, без них не может развиваться ни одна территория. Все, что от нас зависит, мы стараемся делать, причем во всех муниципалитетах без исключения». В качестве примера он привел открытую в среду, 11 октября, птицефабрику в Юргинском районе, куда инвесторы вложили 2,2 млрд рублей, создали более 350 рабочих мест и теперь будут производить 10 000 тонн мяса индейки в год.

По словам главы региона, Тюменская область совместно с Японией могут развивать сотрудничество в сферах машиностроения, нефтехимии, IT, медицины и фармацевтики, туризма и образования. Как минимум одно совместное дело уже запланировано – Дни японской культуры, которые пройдут в Тюмени в 2018 году.

Сегодня, 13 октября, японская делегация по-прежнему работает в Тюменской области – дипломаты и бизнесмены встречаются с местными представителями власти и предпринимательского сообщества. Встречаться, благо, есть с кем – в частности, гостям из страны восходящего солнца покажут самые мощные тюменские предприятия: заводы «Сибура», Антипинский нефтеперерабатывающий завод и «УГМК-Сталь». Кроме того, их проведут по самым интересным достопримечательностям Тюмени и Тобольска – вероятно, чтобы наглядно продемонстрировать отличный туристический товар лицом и впоследствии ждать новых гостей из Японии.

Но и другой цели – а именно производственной и финансовой кооперации – тюменцы добиваются очень активно. Этому способствовали прошедшие встречи в Западно-Сибирском инновационном центре, где обсуждались экономические вопросы.

Вообще диалог между Тюменской областью и Японией идет в очень плотном режиме: в апреле тюменцы ездили к восточным партнерам в составе Ассоциации индустриальных парков, а в июле, напротив, принимали у себя директора Японо-Российского фонда медицинских обменах Акиру Сакая.