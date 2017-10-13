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​Сервис вызова такси Gett обвинил «Яндекс.Такси» в слежке за другими приложениями на телефоне для снижения цены поездки

Сервис вызова такси Gett подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу на своих конкурентов «Яндекс.Такси», сообщает «Meduza».

Представитель Gett Алена Балакирова рассказала, что главной причиной для жалобы послужил пост Тимофея Васильева — сотрудника Коммуникационного агентства Леси Рябцевой. Васильев заявил, что приложение «Яндекс.Такси» исследует телефон на наличие других приложений по вызову такси и, если видит их, снижает цены на свои поездки.

Gett провели свои собственные исследования, согласно которым, снижение цены (по сравнению с телефоном, где установлен только «Яндекс.Такси») происходит в 60 процентах случаев. Также сервис рассказал о независимых экспертах, которые подтвердили , что «Яндекс.Такси» собирает информацию о других приложениях.

Однако Яндекс в свою очередь заявили, что им не известно о жалобе в ФАС, а цена зависит только от маршрута, ситуации на дорогах и количества свободных машин.


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Сегодня в 12:52, просмотров: 137, комментариев: 0


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